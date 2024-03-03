​«Атлетико» озвучил состав на матч с «Бетисом»

В воскресенье в чемпионате Испании пройдёт матч между «Атлетико» и «Бетисом». Наставник мадридской команды Диего Симеоне включил в стартовый состав таких футболистов:

Облак, Паулиста, Эрмосо, Витсель, Льоренте, Лино, Коке, Барриос, де Пауль, Депай, Мората.

Стартовый свисток в матче «Атлетико» - «Бетис» прозвучит в 18:15 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле в Мадриде можно будет в текстовой трансляции.

На текущий момент «Атлетико» располагается на четвёртой позиции в турнирной таблице испанской Ла Лиги. «Бетис», в свою очередь, идёт шестым.