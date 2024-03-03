​В «Реале» думают, что Ла Лига помогает «Барселоне» вернуться в гонку за титул

В «Реале» возмущены судейством после гостевой ничьей с «Валенсией» со счётом 2:2. Как сообщает на своих страницах AS, в мадридском клубе думают, что Ла Лига помогает «Барселоне» вернуться в гонку за чемпионский титул.

Если верить источнику, в «Реале» считают, что судейство стало хуже после того, как месяц назад Хави и Жоан Лапорта говорили о фальсификации лиги, бросая таким образом камни в огород мадридского конкурента.

В воскресенье «Барселона» проведёт гостевой матч Ла Лиги против «Атлетика». В случае победы команда Хави сократит отставание от лидирующего «Реала» до шести очков.

​«Реал» выразил претензию по судейству после потери очков