​«Реал» выразил претензию по судейству после потери очков

«Реал» потерял очки, сыграв вничью с «Валенсией» в субботу вечером (2:2). При этом мадридцы остались недовольны тем, что арбитр Хиль Мансано дал финальный свисток за несколько секунд до их третьего гола.

На клубном канале «Реала» было опубликовано очередное видео с разбором судейства. В нём арбитраж называется «беспрецедентным» и отмечается, что «он может определить судьбу Ла Лиги».

Кроме того, «Реал» выразил конкретную претензию по судейству, связанную с добавленным временем.

«Было добавлено семь минут. На отметке 90:25 назначается пенальти, для проверки ВАР понадобилось 2 минуты и 25 секунд. То есть финальный свисток должен был прозвучать в 99:25. А победный гол, отменённый беспрецедентным образом, был забит на отметке 98:40», - говорится в сюжете.

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