​«Реал» страдает от воспитанников – статистика

В текущем чемпионате Испании «Реал» пропустил 18 голов. Любопытно, что половину из них (9) забили футболисты, являющиеся воспитанниками академии «сливочных». На этот интересный факт в социальных сетях обращает внимание журналист Алексис Мартин-Тамайо, более известный как мистер Чип.

«Реалу» в этом сезоне Ла Лиги забивали такие воспитанники: Аррибас, Майораль, Мората (2 гола), Уго Дуро (2 гола), Хави Муньос, Льоренте и де Томас.

Напомним, что в субботу «Реал» сыграл вничью с «Валенсией» на выезде – 2:2. В составе мадридцев дублем выстрелил Винисиус Жуниор. Команда Карло Анчелотти располагается на вершине турнирной таблицы Ла Лиги.