«Барселоне» нужно снизить зарплаты на 200 млн евро

Финансовое положение «Барселоны» остаётся незавидным. Клуб пока так и не получил 40 миллионов евро за счёт продажи части Barca Studios из-за судебного разбирательства, и теперь в стане каталонцев думают о трёх рычагах, пишет AS. Сюда входит открытие нового стадиона, увеличение выплат от технического спонсора и продажи игроков.

Между тем, «Барселоне» нужно сократить зарплатную ведомость примерно на 200 миллионов евро. В настоящий момент «сине-гранатовые» тратят на оплату труда около 400 миллионов евро. При этом для них ассоциация установила лимит в 204 миллиона евро. Лимит был снижен с 270 миллионов, поскольку клуб имел больше расходов и меньше доходов, чем ожидал.

В воскресенье, 3 марта, «Барселона» проведёт гостевой матч чемпионата Испании против «Атлетика».