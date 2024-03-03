​Винисиуса мог оскорбить ребёнок – Ла Лига начала расследование

В социальных сетях появилось видео, на котором ребёнок оскорбляет нападающего Винисиуса Жуниора на почве расизма. Произошло это во время субботнего матча чемпионата Испании между «Валенсией» и «Реалом». Испанская Ла Лига начала расследование по поводу возможного оскорбления звёздного бразильца, пишет The Athletic.

Напомним, что «Валенсия» и «Реал» не смогли выявить сильнейшего – ничья 2:2. Винисиус Жуниор стал автором дубля. Ранее бразилец уже сталкивался с проявлениями расизма на стадионе «Месталья», причём тогда – в мае 2023-го – Винисиуса оскорбляли «сотни фанатов». Об этом говорится в отчёте федерации.