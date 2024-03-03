Звезду «Реала» Винисиуса могут отстранить на 12 матчей

Форвард «Реала» Винисиус Жуниор может получить серьезное наказание за критику судьи матча против «Валенсии». Согласно сведениям журналистов Mundo Deportivo, звездному бразильцу грозит дисквалификация за слова в адрес судей.

Источник отмечает, что Жуниор может понести наказание, если жалоба на его слова будет направлена в футбольную федерацию Испании. Согласно дисциплинарному кодексу, Винисиусу может грозить от четырех до 12 матчей дисквалификации, а также денежный штраф.

Встреча на «Месталье» завершилась со счетом 2:2. В последней атаке Джуд Беллингем забил гол, который мог стать победным, однако за мгновение до этого главный судья дал финальный свисток.

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