«Реал» хочет добиться радикальных изменений в испанском судействе

В мадридском «Реале» возмущены работой судьи во вчерашнем матче чемпионата Испании против «Валенсии» (2:2). Руководство «королевского» клуба считает, что в этой игре произошел огромный скандал.

Как стало известно газете Marca, мадридский гранд намерен добиваться радикальных изменений в судействе. «Реал» собирается оказывать постоянное давление на судей с целью повышения их уровня.

Напомним, что в добавленное время полузащитник Джуд Беллингем забил гол, который мог стать победным для «сливочных», однако главный рефери дал финальный свисток за несколько секунд до того, как англичанин отправил мяч в сетку.