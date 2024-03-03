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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» хочет добиться радикальных изменений в испанском судействе

03 Марта 2024 • 12:47 Комментировать

В мадридском «Реале» возмущены работой судьи во вчерашнем матче чемпионата Испании против «Валенсии» (2:2). Руководство «королевского» клуба считает, что в этой игре произошел огромный скандал.

Как стало известно газете Marca, мадридский гранд намерен добиваться радикальных изменений в судействе. «Реал» собирается оказывать постоянное давление на судей с целью повышения их уровня.

Напомним, что в добавленное время полузащитник Джуд Беллингем забил гол, который мог стать победным для «сливочных», однако главный рефери дал финальный свисток за несколько секунд до того, как англичанин отправил мяч в сетку.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Джуд Беллингем
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