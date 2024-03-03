«ПСЖ» может купить полузащитника «Реала» за 130 миллионов евро

Мадридский «Реал» может продать одного из важных футболистов. Как стало известно журналистам Todofichajes, французский «ПСЖ» нацелился на подписание полузащитника Орельена Тчуамени.

Парижский гранд намерен предпринять попытку заполучить игрока сборной Франции в летнее трансферное окно. «Королевский» клуб, в свою очередь, готов к переговорам. «Сливочные» хотят выручить с продажи Орельена 130 миллионов евро. Сам Тчуамени не против продолжить карьеру на родине.

24-летний опорник перешел в «Реал» из «Монако» летом 2022 года. Трудовое соглашение полузащитника с мадридским грандом рассчитано до середины 2028 года.

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