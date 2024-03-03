Тчуамени - о матче «Реала»: «Это позор»

Опорный полузащитник мадридского «Реала» Орельен Тчуамени высказался о вчерашнем матче против «Валенсии» в рамках 27-го тура чемпионата Испании. Встреча прошла на «Месталье» и завершилась вничью со счетом 2:2.

«Это позор», - говорится в публикации французского футболиста в социальных сетях.

Напомним, что в последней атаке полузащитник «сливочных» Джуд Беллингем поразил ворота «Валенсии», однако гол был отменен. За несколько секунд до взятия ворот главный рефери встречи Хесус Мансано дал финальный свисток. Это решение арбитра вызвало волну негодования со стороны игроков «Реала». За претензии к судье Беллингем получил красную карточку.