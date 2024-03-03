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Чемпионат Испании. Ла Лига

Экс-судья - об отмене гола Беллингема: «Один из худших эпизодов в футболе»

03 Марта 2024 • 10:33 Комментировать (2)

Известный в прошлом судья Итурральде Гонсалес поделился мнением о судейском скандале в поединке чемпионата Испании между мадридским «Реалом» и «Валенсией».

«Ужасная работа арбитра. Если ты позволяешь разыграть угловой, то должен дождаться, когда будет вынос мяча или удар по воротам. Диас делает навес, и в этот момент рефери дает свисток. И сразу же забивает Беллингем. Я понимаю недовольство «Реала». Это один из худших эпизодов в футболе», - передает слова рефери Cadena Ser.

Напомним, что поединок прошел на стадионе «Месталья» в Валенсии и завершился результативной ничьей со счетом 2:2.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Итурральде Гонсалес Джуд Беллингем ещё теги
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Комментарии (2) Все комментарии
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pol-black
03 Марта 2024 в 10:44
судья свистел (или подносил руку со свистком ко рту) ещё ДО паса от Диаса, потом он повторил жест. шумиха на стадионе была знатная, но если кто-то из защитников свисток услышал и выключился из борьбы, то такой гол нельзя засчитывать.
NOBODY
03 Марта 2024 в 10:38
я так и не понял, свисток был дан во время навеса Браима Диаса???? если так, то это бред несусветный
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