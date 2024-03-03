Экс-судья - об отмене гола Беллингема: «Один из худших эпизодов в футболе»

Известный в прошлом судья Итурральде Гонсалес поделился мнением о судейском скандале в поединке чемпионата Испании между мадридским «Реалом» и «Валенсией».

«Ужасная работа арбитра. Если ты позволяешь разыграть угловой, то должен дождаться, когда будет вынос мяча или удар по воротам. Диас делает навес, и в этот момент рефери дает свисток. И сразу же забивает Беллингем. Я понимаю недовольство «Реала». Это один из худших эпизодов в футболе», - передает слова рефери Cadena Ser.

Напомним, что поединок прошел на стадионе «Месталья» в Валенсии и завершился результативной ничьей со счетом 2:2.