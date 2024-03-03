Тренер «Валенсии» высказался о скандале в матче с «Реалом»

Наставник «Валенсии» Рубен Бараха пообщался с журналистами после поединка 27-го тура Ла Лиги против мадридского «Реала». Встреча прошла на «Месталье» и завершилась вничью со счетом 2:2.

«Я хорошо все видел. Когда мяч уходил на угловой, судья сказал, что это последнее действие в матче. Я слышал, как рефери дал свисток об окончании встречи. Логично, что мадридская сторона протестует. Но мне не хочется это обсуждать», - передает слова специалиста AS.

В конце встречи Джуд Беллингем забил гол, однако судья за несколько секунд до этого момента дал финальный свисток. Таким образом, мяч англичанина не был засчитан.