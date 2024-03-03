Винисиус: «Реалу» не дали победить»

Звездный форвард мадридского «Реала» Винисиус Жуниор пообщался с представителями СМИ после поединка 27-го тура чемпионата Испании против «Валенсии».

«Реал» не смог одержать победу, нам не дали этого сделать. Мои два гола? Я рад оформить дубль, хочу продолжать творить историю «Реала», - передает слова бразильского нападающего журналист Аранча Родригес.

Напомним, что поединок прошел на «Месталье» и завершился вничью со счетом 2:2. «Реал» мог вырвать победу на последних секундах, однако главный судья встречи отменил гол Джуда Беллингема. Перед взятием ворот рефери дал финальный свисток.