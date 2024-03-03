«Реал» хочет отменить удаление Беллингема

В мадридском «Реале» готовят апелляцию на удаление атакующего полузащитника команды Джуда Беллингема. Об этом информирует журналист Аранча Родригес.

Англичанина удалили с поля за претензии в адрес главного рефери матча «Реала» и «Валенсии». В самой концовке встречи Беллингем поразил ворота хозяев, однако судья за несколько секунд до гола дал финальный свисток. Джуда разозлило решение рефери, и он набросился на него с претензиями. За свое поведение хавбек получил красную карточку.

Встреча прошла на «Месталье» и завершилась результативной ничьей со счетом 2:2.