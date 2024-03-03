«Реал» сделал заявление о скандальном матче с «Валенсией»

Пресс-служба мадридского «Реала» опубликовала заявление по вчерашнему матчу против «Валенсии» в 27-м туре чемпионата Испании. Встреча завершилась вничью со счетом 2:2.

«Беспрецедентное решение судьи помешало «Реалу» победить «Валенсию», - говорится в публикации «королевского» клуба.

Напомним, что полузащитник «сливочных» Джуд Беллингем отметился голом в последней атаке, но рефери дал финальный свисток за несколько секунд до взятия ворот и не засчитал гол. Этот момент вызвал гнев у английского футболиста, который накричал на арбитра. За свое поведение Беллингем получил красную карточку.