Раскрыты все слова Беллингема после скандальной отмены гола «Реала»

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем критически высказался о главном арбитре матча 27-го тура чемпионата Испании против «Валенсии» Хесусе Мансано.

«Это позор. Мяч был в воздухе, это же гол. Ты что творишь?» - высказался в сторону рефери английский полузащитник.

Напомним, что встреча прошла на стадионе «Месталья» и завершилась вничью со счетом 2:2. В самом конце поединка Беллингем отметился голом, однако Мансано дал финальный свисток перед подачей «сливочных» в штрафную. В итоге гол Джуда был отменен. После этого момента полузащитник стал спорить с рефери, за что получил красную карточку.