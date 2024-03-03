Четыре звезды «Реала» устроили погром после матча в Валенсии

Игроки мадридского «Реала» устроили погром после поединка 27-го тура чемпионата Испании против «Валенсии». Об этом рапортует Cadena Ser.

Конфликт произошел в подтрибунном помещении. Его участниками со стороны «королевского» клуба стали Антонио Рюдигер, Дани Себальос, Орельен Тчуамени и Винисиус Жуниор. Игроки «Реала» сломали рекламную стойку, возле которой журналисты брали интервью у футболистов, а также повредили телевизионную камеру.

Напомним, что встреча прошла на стадионе «Месталья» и завершилась результативной ничьей со счетом 2:2. После этой игры «Реал» с 66 очками продолжает лидировать в Ла Лиге, а «Валенсия» (37) идет восьмой.