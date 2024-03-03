Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Четыре звезды «Реала» устроили погром после матча в Валенсии

03 Марта 2024 • 08:38 Комментировать (3)

Игроки мадридского «Реала» устроили погром после поединка 27-го тура чемпионата Испании против «Валенсии». Об этом рапортует Cadena Ser.

Конфликт произошел в подтрибунном помещении. Его участниками со стороны «королевского» клуба стали Антонио Рюдигер, Дани Себальос, Орельен Тчуамени и Винисиус Жуниор. Игроки «Реала» сломали рекламную стойку, возле которой журналисты брали интервью у футболистов, а также повредили телевизионную камеру.

Напомним, что встреча прошла на стадионе «Месталья» и завершилась результативной ничьей со счетом 2:2. После этой игры «Реал» с 66 очками продолжает лидировать в Ла Лиге, а «Валенсия» (37) идет восьмой.

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Даниэль Карвахаль Антонио Рюдигер Винисиус Жуниор Орельен Тчуамени ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии (3) Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Barcelona-Champions
03 Марта 2024 в 09:47
Тупое быдло, дикари, как и местные фоннадики мадридской помойки. В Реале всегда были такие ушлепки типа Пепе, Марселки, Рамоса. Поэтому за этих клоунов болеют неадекватные люди, хотя я вижу периодически и нормальных людей, но дурачков гораздо больше 😂😂
Sergey999
03 Марта 2024 в 10:36
А в своем болоте что нибудь видишь??? Там тоже дебилов на подобие пике хватает
pol-black
03 Марта 2024 в 09:39
"королевское" поведение. чуть что не по ним - бей-круши всё вокруг. надеюсь, и эту сливочную быдлятину накажут соответствующе.
Зидан готов тренировать только три команды – известны их названия ​Появился неожиданный кандидат на замену Клоппу в «Ливерпуле» «Ливерпуль» - самый титулованный клуб Англии: команда Клоппа обогнала «Манчестер Юнайтед» «Барселона» отказалась от Холанна и выбрала другого нападающего Ибрагимович: «Получил предложение, от которого не отказываются» Бекхэм рассказал, куда отправится Месси после завершения карьеры «Барселона» решила, кого хочет назначить главным тренером Хаби Алонсо получил предложение от суперклуба АПЛ Пять игроков «Реала» недовольны Анчелотти - известны все имена В «Манчестер Юнайтед» выбрали нового главного тренера - идут переговоры
Винисиус зажёг в Валенсии и дублем спас «Реал» от поражения «Валенсия» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2 «Реал» лишь в концовке забил единственный гол в ворота «Севильи» «Реал» - «Севилья»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 «Реал» лишился 27 голов из-за VAR «Спартак» примет «Факел» в «Лужниках» Весенний футбол: «Зенит» и «Спартак» выдали один из самых скучных матчей в истории, обойдясь без голов Первый шаг Клоппа к квадруплу: «Ливерпуль» в овертайме сломил «Челси» и выиграл Кубок английской лиги Стали известны последние новости по задержанию Промеса в ОАЭ Инсайдер Романо назвал два суперклуба для Хаби Алонсо
Спортивные новости
Гол Овечкина помог «Вашингтону» дома справиться с «Филадельфией» Медведев не сумел пробиться в финал турнира в Дубае «Авангард» дома уверенно обыграл «Ладу» в первом матче плей-офф КХЛ Чесноков отреагировал на дисквалификацию Рублёва Рублёва дисквалифицировали с турнира в Дубае по ходу матча с Бубликом за оскорбление судьи Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
03.03.24 в 16:00
Вильярреал Вильярреал
Гранада Гранада
1.68 4.10 4.40
Видео
03.03.24 в 18:15
Атлетико М Атлетико М
Бетис Бетис
1.53 4.30 5.40
Видео
03.03.24 в 20:30
Мальорка Мальорка
Жирона Жирона
3.20 3.40 2.15
Видео
03.03.24 в 23:00
Атлетик Б Атлетик Б
Барселона Барселона
2.24 3.65 2.85
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 03 Марта
10:33 · Испания. Ла Лига
Экс-судья - об отмене гола Беллингема: «Один из худших эпизодов в футболе» 2
09:47 · Испания. Ла Лига
Тренер «Валенсии» высказался о скандале в матче с «Реалом»
09:26 · Испания. Ла Лига
Винисиус: «Реалу» не дали победить»
09:20 · Испания. Ла Лига
Анчелотти отреагировал на скандал в матче «Реала» с участием Беллингема
09:15 · Испания. Ла Лига
«Реал» хочет отменить удаление Беллингема
09:03 · Испания. Ла Лига
«Реал» сделал заявление о скандальном матче с «Валенсией»
08:52 · Испания. Ла Лига
Раскрыты все слова Беллингема после скандальной отмены гола «Реала»
08:38 · Испания. Ла Лига
Четыре звезды «Реала» устроили погром после матча в Валенсии 3
02:56 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: «Игроки очень злы, произошло нечто беспрецедентное» 7
02:37 · Испания. Ла Лига
Судья объяснил скандальное удаление Беллингема 4
02:17 · Испания. Ла Лига
Беллингема могут дисквалифицировать на несколько матчей
01:53 · Испания. Ла Лига
«Реал» выдал свою самую длительную беспроигрышную серию в Ла Лиге со времён Моуринью
01:32 · Испания. Ла Лига
Судья дал финальный свисток за несколько секунд до гола «Реала»
00:46 · Испания. Ла Лига
Педри: «Работа с Хави принесла мне огромную пользу»
00:16 · Испания. Ла Лига
«Валенсия» – «любимый» соперник Винисиуса в Ла Лиге
Все новости
Рекомендуем