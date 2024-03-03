Анчелотти: «Игроки очень злы, произошло нечто беспрецедентное»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти подвёл итоги скандального матча против «Валенсии».

«Сливочные» вырвали ничью, уступая по ходу встречи со счётом 0:2, однако могли и вовсе забрать три очка: на 99-й минуте Джуд Беллингем отправил мяч в сетку, но за считанные секунды до этого судья дал финальный свисток. Эпизод вызвал возмущение у футболистов «Реала», а сам Беллингем получил красную карточку за слишком агрессивные попытки доказать арбитру его неправоту.

«Говорить особо нечего – произошло нечто беспрецедентное. Игроки очень злы, но мы должны успокоиться. В среду нас ждёт важный матч.

Думаю, свисток должен был прозвучать тогда, когда мячом владела «Валенсия». Нас обеспокоило удаление Беллингема, поскольку он не оскорблял судью. Его слова: «Это чёртов гол». Никаких оскорблений не было», – цитирует Madrid Xtra Анчелотти.