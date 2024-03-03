Судья объяснил скандальное удаление Беллингема

Рефери Хесус Хиль Мансано отчитался об удалении полузащитника мадридского «Реала» Джуда Беллингема.

Английский футболист получил красную карточку после финального свистка в матче Ла Лиги против «Валенсии» (2:2). Хавбек был недоволен тем, что арбитр не засчитал его гол, дав финальный свисток прямо перед ударом.

Вот как объяснил удаление сам судья: «На 99-й минуте игрок Джуд Беллингем был удалён с поля по следующей причине: после окончания игры, всё ещё находясь на поле, он агрессивно подбежал ко мне, выкрикивая фразу «это чёртов гол», – приводит Madrid Xtra строки из официального отчёта Мансано.

По информации испанских СМИ, Беллингем может быть дисквалифицирован более чем на один матч, но «Реал» намерен подать апелляцию.