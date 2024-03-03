Беллингема могут дисквалифицировать на несколько матчей

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем был удалён уже после окончания матча против «Валенсии».

Англичанин забил гол в последней атаке «сливочных», но взятие ворот не засчитали, поскольку прямо перед этим прозвучал финальный свисток. Разгорелся скандал, и Беллингем, бурно отреагировавший на решение рефери, получил красную карточку. По данным Diario AS, хавбек может быть дисквалифицирован более чем на одну игру – вердикт будет зависеть от заключения судьи в отчёте. «Реал», впрочем, собирается подать апелляцию в надежде на отмену удаления.

Встреча «Валенсия» – «Реал» завершилась со счётом 2:2. Дублем в составе гостей отметился Винисиус Жуниор.