«Реал» выдал свою самую длительную беспроигрышную серию в Ла Лиге со времён Моуринью

Мадридский «Реал» потерял очки в матче с «Валенсией», но вновь не проиграл.

«Сливочные» уступали со счётом 0:2 к 30-й минуте, однако сумели отыграться благодаря дублю Винисиуса Жуниора. Коллектив Карло Анчелотти не знает поражений в Ла Лиге уже в 21 поединке кряду (15 побед и 6 ничьих) – самая продолжительная беспроигрышная серия «сливочных» в рамках одного розыгрыша чемпионата с сезона-2011/12 (23 матча), когда командой руководил Жозе Моуринью.

Своё последнее поражение в Ла Лиге «Реал» потерпел в матче шестого тура против мадридского «Атлетико» (1:2), который состоялся ещё в сентябре прошлого года.