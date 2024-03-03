Судья дал финальный свисток за несколько секунд до гола «Реала»

Мадридский «Реал» едва не вырвал победу в концовке матча против «Валенсии».

На 99-й минуте встречи Браим Диас совершил подачу в штрафную, а Джуд Беллингем головой переправил мяч в ворота, но за несколько секунд до этого прозвучал финальный свисток рефери. Игроки «Реала» были возмущены решением Хесуса Хиля Мансано – он завершил игру прямо во время подачи. После завершения поединка Беллингем – автор несостоявшегося победного гола – получил красную карточку за споры.

Отметим, что «сливочные» уступали по ходу матча со счётом 0:2. Дублем в составе команды Карло Анчелотти отметился Винисиус Жуниор, забивший на 45+5 и 76-й минутах.