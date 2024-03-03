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Чемпионат Испании. Ла Лига

Судья дал финальный свисток за несколько секунд до гола «Реала»

03 Марта 2024 • 01:32 Комментировать
Валенсия
2:2
Реал Мадрид
окончен

Мадридский «Реал» едва не вырвал победу в концовке матча против «Валенсии».

На 99-й минуте встречи Браим Диас совершил подачу в штрафную, а Джуд Беллингем головой переправил мяч в ворота, но за несколько секунд до этого прозвучал финальный свисток рефери. Игроки «Реала» были возмущены решением Хесуса Хиля Мансано – он завершил игру прямо во время подачи. После завершения поединка Беллингем – автор несостоявшегося победного гола – получил красную карточку за споры.

Отметим, что «сливочные» уступали по ходу матча со счётом 0:2. Дублем в составе команды Карло Анчелотти отметился Винисиус Жуниор, забивший на 45+5 и 76-й минутах.

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Реал Мадрид Валенсия Хесус Хиль Мансано Джуд Беллингем ещё теги

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