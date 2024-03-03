Винисиус зажёг в Валенсии и дублем спас «Реал» от поражения

Мадридский «Реал» в 27-м туре чемпионата Испании пожаловал на выезд к «Валенсии».

После разгромной победы над «Жироной» «Реал» провёл в Ла Лиге два непростых матча. Сыграв вничью в мадридском дерби с «Райо Вальекано», «сливочные» вытянули победу над «Севильей» благодаря позднему голу Модрича. Впрочем, это не помогло Луке попасть в старт на следующий матч с «Валенсией».

В атаку Карло Анчелотти отрядил Родриго и Винисиуса Жуниора, за котором тянется шлейф расистского скандала с «Валенсией». Под ними действовал Беллингем. У «Валенсии» в нападении оказались Уго Дуро и Яремчук. В таблице «Реал» имел шестиочковый отрыв от «Жироны», тогда как «Валенсия» плелась на восьмом месте.

«Реал» не стал демонстрировать лидерскую игру на «Месталье». Мячом гости владели больше, но моменты им не давались. Или ими не создавались. Удар Камавинги головой был слишком лёгким для Мамардашвили. Ещё Винисиусу не удалось заработать пенальти, когда Фулкье чуть толкнул его на входе в штрафную площадь. Без свистка.

В конце 27-й минуты «Валенсия» вдруг отпраздновала забитый гол. Хави Герра ушёл во фланг направо. Там мяч подхватил отрабатывавший сзади Винисиус, но уступил сферу Фулкье. Тот навесил за дальний край вратарской, где Фран Перес коряво ткнул мяч ногой, а Уго Дуро увернулся от него головой так, что переправил в правый угол (1:0).

Могли мадридцы быстро и на второй пропущенный устроиться. Яремчук разогнал атаку хозяев, но Фран Перес слишком увлёкся дриблингом на правом полуфланге и был выжат Рюдигером к боковой линии. Хотя к 30-й минуте всё равно стало 2:0. Карвахаль, отдавая пас назад Лунину, подарил мяч Яремчуку, поразившему пустые ворота соотечественника.

К перерыву столичная команда всё-таки поднажала. В конце добавленного времени Карвахаль сделал доставку справа, и после рикошета Винисиус отправил мяч в пустой створ (2:1). Около десятой минуты второго тайма Винисиус с левого угла вратарской пальнул выше створа, а Беллингем примерно оттуда же не переиграл Мамардашвили.

«Валенсия» огрызнулась ударом Диего Гомеса с прострела Франа Переса – прямо в Лунина. Выше других ворот с линии штрафной стрельнул Кроос. Спасать игру Модрич выпустил Модрича с Диасом. Первый отдал второму, который издали шведой пробил правее створа. А на 76-й минуте Модрич сделал предголевую передачу.

Снабдил Лука мячом снова Диаса, тот навесил справа, и дальнюю штангу замкнул Винисиус. Ну что, 2:2? Когда видеоассистенты проверили эпизод на офсайд – да. Хесус Гиль Мансано указал на центр поля. Не было найдено «вне игры» у Винисиуса, не забывшего отпраздновать гол демонстративно.

Дьякаби ближе к 90-й минуте унесли с поля из-за травмы после стыка с Тчуамени. В компенсированное время арбитр назначил пенальти в ворота «Реала», посмотрел видеоповтор и отменил его. Всё же Уго Дуро скорее поскользнулся сам, чем упал под влиянием Начо или Франа Гарсии.

Итогом стала ничья 2:2. Винисиус сделал дубль в ворота «любимой» «Валенсии», и «Реал» увёз одно очко с «Местальи». И это Петер Гонсалес ещё простил команду Карло Анчелотти, обводящим ударом пробив мимо левой девятки. Так что и повезло «Реалу». А после финального свистка закрутилась на поле заварушка... Гости забили гол уже после трели арбитра. Рюдигер и Беллингем по окончании матча получили красные карточки.

Кирилл Иванцов