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Чемпионат Испании. Ла Лига

Винисиус зажёг в Валенсии и дублем спас «Реал» от поражения

03 Марта 2024 • 01:05 Комментировать (28)
Валенсия
2:2
Реал Мадрид
окончен

Мадридский «Реал» в 27-м туре чемпионата Испании пожаловал на выезд к «Валенсии».

Протокол игры  
Валенсия2:2Реал Мадрид
(1:0) Дуро Уго27'  
(2:0) Яремчук Роман30'  
  45'Винисиус Жуниор (2:1)
  76'Винисиус Жуниор (2:2)
Мамардашвили ГеоргийФулкье ДимитриМоскера КристианДьякаби Муктар  83'Гайя ХосеПерес Фран 73' (Гонсалес Петер ( 73') ПепелуГерра Хавьер 73' (Амалла Селим ( 73') Каньос Серхи 57' (Гильямон Уго ( 57') Яремчук Роман  4' 57' (Ногуэроль Диего Лопес ( 57') Дуро Уго
Запасные: Корреа ТьерриМари АльбертоВаскес ХесусРиверо КристианГасиоровски ЯрекХауме ДоменекАлмейда Андре IVОзкаджар Дженк
Лунин АндрейКарвахаль ДаниэльТчуамени ОрельенРюдигер АнтониоМенди Ферлан 72' (Гарсия Франсиско III ( 72') Вальверде Федерико  80' 86' (Начо Фернандес ( 86') Кроос Тони 63' (Модрич Лука ( 63') Камавинга Эдуардо 72' (Хоселу Санмартин ( 72') Беллингем ДжудРодриго 63' (Диас Браим ( 63') Винисиус Жуниор  72'
Запасные: Гонсалес ФранВаскес ЛукасСебальос ДаниАррисабалага КепаГюлер Арда
02 марта. Стадион "Месталья" (Валенсия).

После разгромной победы над «Жироной» «Реал» провёл в Ла Лиге два непростых матча. Сыграв вничью в мадридском дерби с «Райо Вальекано», «сливочные» вытянули победу над «Севильей» благодаря позднему голу Модрича. Впрочем, это не помогло Луке попасть в старт на следующий матч с «Валенсией».

В атаку Карло Анчелотти отрядил Родриго и Винисиуса Жуниора, за котором тянется шлейф расистского скандала с «Валенсией». Под ними действовал Беллингем. У «Валенсии» в нападении оказались Уго Дуро и Яремчук. В таблице «Реал» имел шестиочковый отрыв от «Жироны», тогда как «Валенсия» плелась на восьмом месте.

«Реал» не стал демонстрировать лидерскую игру на «Месталье». Мячом гости владели больше, но моменты им не давались. Или ими не создавались. Удар Камавинги головой был слишком лёгким для Мамардашвили. Ещё Винисиусу не удалось заработать пенальти, когда Фулкье чуть толкнул его на входе в штрафную площадь. Без свистка.

В конце 27-й минуты «Валенсия» вдруг отпраздновала забитый гол. Хави Герра ушёл во фланг направо. Там мяч подхватил отрабатывавший сзади Винисиус, но уступил сферу Фулкье. Тот навесил за дальний край вратарской, где Фран Перес коряво ткнул мяч ногой, а Уго Дуро увернулся от него головой так, что переправил в правый угол (1:0).

Могли мадридцы быстро и на второй пропущенный устроиться. Яремчук разогнал атаку хозяев, но Фран Перес слишком увлёкся дриблингом на правом полуфланге и был выжат Рюдигером к боковой линии. Хотя к 30-й минуте всё равно стало 2:0. Карвахаль, отдавая пас назад Лунину, подарил мяч Яремчуку, поразившему пустые ворота соотечественника.

К перерыву столичная команда всё-таки поднажала. В конце добавленного времени Карвахаль сделал доставку справа, и после рикошета Винисиус отправил мяч в пустой створ (2:1). Около десятой минуты второго тайма Винисиус с левого угла вратарской пальнул выше створа, а Беллингем примерно оттуда же не переиграл Мамардашвили.

«Валенсия» огрызнулась ударом Диего Гомеса с прострела Франа Переса – прямо в Лунина. Выше других ворот с линии штрафной стрельнул Кроос. Спасать игру Модрич выпустил Модрича с Диасом. Первый отдал второму, который издали шведой пробил правее створа. А на 76-й минуте Модрич сделал предголевую передачу.

Снабдил Лука мячом снова Диаса, тот навесил справа, и дальнюю штангу замкнул Винисиус. Ну что, 2:2? Когда видеоассистенты проверили эпизод на офсайд – да. Хесус Гиль Мансано указал на центр поля. Не было найдено «вне игры» у Винисиуса, не забывшего отпраздновать гол демонстративно.

Дьякаби ближе к 90-й минуте унесли с поля из-за травмы после стыка с Тчуамени. В компенсированное время арбитр назначил пенальти в ворота «Реала», посмотрел видеоповтор и отменил его. Всё же Уго Дуро скорее поскользнулся сам, чем упал под влиянием Начо или Франа Гарсии.

Итогом стала ничья 2:2. Винисиус сделал дубль в ворота «любимой» «Валенсии», и «Реал» увёз одно очко с «Местальи». И это Петер Гонсалес ещё простил команду Карло Анчелотти, обводящим ударом пробив мимо левой девятки. Так что и повезло «Реалу». А после финального свистка закрутилась на поле заварушка... Гости забили гол уже после трели арбитра. Рюдигер и Беллингем по окончании матча получили красные карточки.

Кирилл Иванцов

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Комментарии (28) Все комментарии
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NOBODY
03 Марта 2024 в 01:39
я вообще в шоке...посмотрел обзор сейчас, это что такое было??? Валенсия оказывается грязная и грубейшая команда!!! плюс симулянты те еще = Барсе и не снилось!!! на первых минутах фол против Чуамени - там прямая красная, подкат сбоку/сзади мог Орельена без ног оставить!!! а подкат в конце когда игрок срубил двоих Реала??? это ли не красная карточка???? зато от толчков в спину, Родриго специально толкал, но не ударом Тайсона, а Вини просто не успел затормозить, тк валенсиец явно сам подставлялся - а уж как валялись/кривлялись то.....ужас...
kos34rus
03 Марта 2024 в 01:28
)))))) ААххххахаха, он уже все архивы 30 летней давности поднял что, где, когда такое было. Типо это через матч бывает, и это впоряде вещей и вообще скоро за валенсию будет топить ))))))))
Barcelona-Champions
03 Марта 2024 в 01:34
Я говорю, что футбол смотрю, когда ты под стол пешком ходил, и знаю, что бывают такие ситуации. По факту судья прав. Он вообще должен был на три минуты раньше свистнуть , а не ждать до 100 минуты.
Barcelona-Champions
03 Марта 2024 в 01:23
Как жаль, что нападающий Валенсии в самом конце матча два раза простил этих клоунов, еще и судья пожалел не дал пенальти, архимандристким девицам, а этим фантика все мало😂😂😂
gresnik
03 Марта 2024 в 01:19
после финального свистка дать КРАСНУЮ?? ахахах это типо на улице встретил Белингема..типо ХЕЕЙЙ ДЖУУУДДД на те Красную за покупку хлеба!!...
судья клоун и глиномес!! будет апиляция (на Рм сайте написали уже) по этому его отстранян скорее всего на годик от судейства в высшей лиги.
Barcelona-Champions
03 Марта 2024 в 01:21
Пипец ты забавная истеричка)))
gresnik
03 Марта 2024 в 01:23
ппц у тебя пмс))) жду не дождусь очередного опуса барбилоны)) в гостях вас на колени нагнули, а дома 8-2 будет)
Barcelona-Champions
03 Марта 2024 в 01:26
А в Мадриде будет 4-0 как год назад в пользу великой Барселоны! ✊⚽
Sergey999
03 Марта 2024 в 01:28
Великая барса закончилась давно
Barcelona-Champions
03 Марта 2024 в 01:35
Она была, есть и будет всегда!
gresnik
03 Марта 2024 в 01:29
шутник и затейник...хех =))
Вини снова хетрик положит и араухо с позором в баварию уедет)
Sergey999
03 Марта 2024 в 01:22
Самое смешное, что пуканы рвут главные барсадрочеры)))
Sergey999
03 Марта 2024 в 01:23
Так по логикн либо засчитывается гол, либо красная не считается))
pol-black
03 Марта 2024 в 01:24
типа так просто, по простоте душевной, Мансано Джуду красную впаял. ну-ну...
gresnik
03 Марта 2024 в 01:25
после финального свистка игры нету..там в полицию надо обращаться)))
Sergey999
03 Марта 2024 в 01:26
Не спорь) у них месси это боххх...)))
pol-black
03 Марта 2024 в 01:27
да сколько раз такое было! ты футбол то смотришь вообще или только каменты чепятаешь?
kos34rus
03 Марта 2024 в 01:15
Судья обдулся или на ничью поставил походу, в конце забрал у Реала чистый гол. Свистнуть финальный перед навесом прямо у штрафной и последующим голом. Такой жести я давно не видел.
Sergey999
03 Марта 2024 в 01:19
Лапорта последние гроши занес)))
gresnik
03 Марта 2024 в 01:20
рычаг отполировал видимо...он же любит рычаги))
Sergey999
03 Марта 2024 в 01:24
Путалонцы потекли)))) это очевидно))
gresnik
03 Марта 2024 в 01:25
по крупному)) как говорится, ну и фиг с ними с убогими...они нам не ровня..их уровень это алавесь и кадис)
Sergey999
03 Марта 2024 в 01:26
Ган...доны))))
pol-black
03 Марта 2024 в 01:26
про латентных п...ров не слышали?
Sergey999
03 Марта 2024 в 01:27
Слышали))) это фаны барсы)
pol-black
03 Марта 2024 в 01:29
н-да... что с убогих взять. сделаю скидку на временное помутнение рассудка от обидной потери очков. если это - не временное, то тогда всё хреново.
Barcelona-Champions
03 Марта 2024 в 01:36
По ходу это у них диагноз, как говорится Винисус головного мозга 😂😂😂
Barcelona-Champions
03 Марта 2024 в 01:25
Если ты смотришь футбол достаточно давно, то должен знать, что такое хотя бы иногда , но бывает. Например, в ЛЧ-93, когда судья не засчитал гол Барселоны в ворота Галатасарая из-за того, что Лаудруп забил по завершению времени.
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