Педри: «Работа с Хави принесла мне огромную пользу»

Полузащитник «Барселоны» Педри рассказал, что думает о работе Хави Эрнандеса.

Рулевой «сине-гранатовых» собирается покинуть свой пост после завершения сезона. Педри высоко оценил успехи команды под руководством наставника.

«Хави является образцом для подражания и как тренер, и как легендарный игрок «Барселоны». Он многое изменил за два года своего пребывания в должности тренера, при нём мы выиграли Ла Лигу. Он очень помог мне, ведь он тоже был полузащитником – я получил от него много советов в вопросе организации атаки. Работа с Хави принесла мне огромную пользу», – цитируют испанские СМИ Педри.