«Валенсия» – «любимый» соперник Винисиуса в Ла Лиге

Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор снова огорчил «Валенсию».

«Летучие мыши» неожиданно повели со счётом 2:0 к 30-й минуте сегодняшнего матча, однако не смогли удержать комфортное преимущество до перерыва – Винисиус отыграл один мяч на пятой компенсированной минуте. По сведениям Opta, в активе бразильца уже семь забитых мячей в десяти матчах против «Валенсии» в рамках Ла Лиги – больше, чем против любой другой команды в чемпионате Испании.

Следить за событиями второго тайма матча «Валенсия» – «Реал» можно на сайте LiveResult в формате текстовой онлайн-трансляции.

Винисиус выступает за «сливочных» с 2018 года. Сегодня форвард проводит свой 250-й поединок в цветах мадридского гранда.