«Хетафе» и «Лас-Пальмас» забили по три мяча в ворота друг друга

Середняки Ла Лиги, «Хетафе» и «Лас-Пальмас», под проливным дождём провели результативный матч 27-го тура. В дебюте у Хайме Маты было два шанса, и вторую попытку он реализовал. И сразу Мэйсон Гринвуд удвоил перевес. Сандро Рамирес отыграл один мяч дальним метким ударом. На первый тайм хозяева ушли, ведя в счете с запасом, - после подачи Маты здорово сыграл головой Неманья Максимович.
Сразу после перерыва Мика Мармол вывел на пустые ворота Серхи Кардону. Вскоре Мунир эль-Хаддади на грани офсайда забил третий мяч гостей. Рамирес зарядил в перекладину. А под конец туда же попал и Мата.
Боевая ничья оставляет «Хетафе» на 10-м месте, противник - восьмой.
Протокол игры
|(1:0) Мата Хайме11'
|(2:0) Гринвуд Мэйсон14'
|35'Рамирес Сандро (2:1)
|(3:1) Максимович Неманья45'
|50'Кардона Серхи (3:2)
|57'Мунир Эль-Хаддади (3:3)
Сория Давид•Кармона Хосе Анхель 7'46' (Иглесиас Хуан (46') •Дуарте Домингуш•Альварес Гастон•Рико Диего•Гринвуд Мэйсон• 43'Максимович Неманья•Милья Луис•Мориба Илайкс 60'67' (Оскар Родригес (67') •Майораль Борха78' (Латаса Хуан (78') •Мата Хайме 67'89' (Анхилери Фабрисио (89')
Вальес Альваро•Араухо Хулиан•Коко Сауль•Мармол Мика•Кардона Серхи•Муньос Хави 67'69' (Луаодис Энзо (69') •Перроне Максимо59' (Кампанья Хосе (59') •Родригес Кирьян•Мунир Эль-Хаддади85' (Бенито Рамирес (85') •Рамирес Сандро85' (Кардона Марк (85') •Молейро Альберто59' (Парк Марвин (59')
02 марта. Стадион "Колизеум".
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