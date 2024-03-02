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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Хетафе» и «Лас-Пальмас» забили по три мяча в ворота друг друга

02 Марта 2024 • 23:00 Комментировать
Хетафе
3:3
Лас-Пальмас

Середняки Ла Лиги, «Хетафе» и «Лас-Пальмас», под проливным дождём провели результативный матч 27-го тура. В дебюте у Хайме Маты было два шанса, и вторую попытку он реализовал. И сразу Мэйсон Гринвуд удвоил перевес. Сандро Рамирес отыграл один мяч дальним метким ударом. На первый тайм хозяева ушли, ведя в счете с запасом, - после подачи Маты здорово сыграл головой Неманья Максимович.

Сразу после перерыва Мика Мармол вывел на пустые ворота Серхи Кардону. Вскоре Мунир эль-Хаддади на грани офсайда забил третий мяч гостей. Рамирес зарядил в перекладину. А под конец туда же попал и Мата.

Боевая ничья оставляет «Хетафе» на 10-м месте, противник - восьмой.

Протокол игры  
Хетафе3:3Лас-Пальмас
(1:0) Мата Хайме11'  
(2:0) Гринвуд Мэйсон14'  
  35'Рамирес Сандро (2:1)
(3:1) Максимович Неманья45'  
  50'Кардона Серхи (3:2)
  57'Мунир Эль-Хаддади (3:3)
Сория ДавидКармона Хосе Анхель  7' 46' (Иглесиас Хуан ( 46') Дуарте ДомингушАльварес ГастонРико ДиегоГринвуд Мэйсон  43'Максимович НеманьяМилья ЛуисМориба Илайкс  60' 67' (Оскар Родригес ( 67') Майораль Борха 78' (Латаса Хуан ( 78') Мата Хайме  67' 89' (Анхилери Фабрисио ( 89')
Запасные: Мартин ХорхеСантьяго ХесусГимено СерхиоФузато ДаниэлАленья Карлес
Вальес АльвароАраухо ХулианКоко СаульМармол МикаКардона СерхиМуньос Хави  67' 69' (Луаодис Энзо ( 69') Перроне Максимо 59' (Кампанья Хосе ( 59') Родригес КирьянМунир Эль-Хаддади 85' (Бенито Рамирес ( 85') Рамирес Сандро 85' (Кардона Марк ( 85') Молейро Альберто 59' (Парк Марвин ( 59')
Запасные: Синкгравен ДэйлиЛемос АльвароПехиньо ФрансискоГонсалес ФабиоАарон ЭскандельКаба СориХерцог Хуанма
02 марта. Стадион "Колизеум".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Хетафе Лас-Пальмас

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