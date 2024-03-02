«Хетафе» и «Лас-Пальмас» забили по три мяча в ворота друг друга

Середняки Ла Лиги, «Хетафе» и «Лас-Пальмас», под проливным дождём провели результативный матч 27-го тура. В дебюте у Хайме Маты было два шанса, и вторую попытку он реализовал. И сразу Мэйсон Гринвуд удвоил перевес. Сандро Рамирес отыграл один мяч дальним метким ударом. На первый тайм хозяева ушли, ведя в счете с запасом, - после подачи Маты здорово сыграл головой Неманья Максимович.

Сразу после перерыва Мика Мармол вывел на пустые ворота Серхи Кардону. Вскоре Мунир эль-Хаддади на грани офсайда забил третий мяч гостей. Рамирес зарядил в перекладину. А под конец туда же попал и Мата.

Боевая ничья оставляет «Хетафе» на 10-м месте, противник - восьмой.