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Чемпионат Испании. Ла Лига

Эрнесто Вальверде оценил нынешний уровень «Барселоны»

02 Марта 2024 • 21:32 Комментировать
Атлетик Б
...
Барселона
1 2.80 X 3.55 2 2.45
03.03 23:00

Главный тренер «Атлетика» Бильбао Эрнесто Вальверде высказался о состоянии «Барселоны» в преддверии матча Ла Лиги.

Баскский коллектив примет в родных стенах соперников из Каталонии в воскресенье. Встреча стартует в 23:00 по московскому времени.

«Барселона» выглядит хорошо в последних матчах. Команда отлично сыграла в Неаполе и заслуживала победу над «Наполи», а на днях очень здорово смотрелась против «Хетафе». У них позитивный отрезок, и они, как я полагаю, приезжают к нам с намерением выиграть», – передаёт Barca Universal слова Эрнесто Вальверде, в прошлом работавшего в «Барселоне».

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