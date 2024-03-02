​Беллингем вернулся: «Реал» объявил состав на игру в «Валенсией»

В субботу вечером в чемпионате Испании «Реал» проведёт гостевой матч против «Валенсии». Наставник мадридской команды Карло Анчелотти решил выпустить на поле с первых минут таких футболистов:

Лунин, Карвахаль, Рюдигер, Тчуамени, Менди, Камавинга, Кроос, Вальверде, Родриго, Беллингем, Винисиус Жуниор.

Стоит отметить возвращение в состав «Реала» атакующего полузащитника Джуда Беллингема. Из-за травмы англичанин пропустил три недели.

Матч «Валенсия» - «Реал» стартует в 23:00 по московскому времени. Следить за игрой во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.