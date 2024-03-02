Браим Диас попал в предварительный список сразу двух сборных

Полузащитник мадридского «Реала» Браим Диас до сих пор не знает, за какую сборную сыграет в ближайшее время.

Впечатляющая игра 24-летнего футболиста привлекла внимание тренера сборной Испании Луиса де ла Фуэнте, однако с приглашением хавбека в ряды «красной фурии» могут возникнуть сложности, поскольку того также хотят видеть в сборной Марокко. По данным журналиста Хосе Феликса Диаса, игрок «Реала» попал в предварительный список на предстоящие матчи сразу в обеих национальных командах. Итоговый выбор самого Браима пока неизвестен, но представители марокканской Федерации футбола Марокко настроены оптимистично.