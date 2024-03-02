«Барселона» уже провела переговоры с Фликом

«Барселона» всерьёз рассматривает кандидатуру Ханса-Дитера Флика на пост главного тренера.

Президент каталонского клуба Жоан Лапорта очень высоко оценивает способности немецкого специалиста – его назначение могло состояться ещё до того, как команду возглавил Хави Эрнандес. По обновлённым сведениям инсайдера Флориана Плеттенберга, между «Барселоной» и Фликом уже состоялись конкретные переговоры. Лапорта и Деку пока не приняли окончательное решение, в то время как сам наставник открыт готов возглавить «сине-гранатовых».

Прежним местом работы Ханса-Дитера Флика была сборная Германии, из которой тренера уволили осенью прошлого года.