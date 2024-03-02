«Райо Вальекано» упустил победу в матче с «Кадисом» на 13-й добавленной минуте

Давно не побеждавшие в Ла Лиге «Райо Вальекано» и «Кадис» играли в матче 27-го тура. Встреча получилась острожной с небольшим количеством моментов вероятно по причине проливного дождя, который мешал играть. Что касается опасных моментов, то их попросту не было за исключением удара на 89-й минуте. После грубой ошибки Херемиаса Ледесмы Флорьян Лежён легко расстрелял ворота и едва не принес три очка хозяевам - 1:0. На 13-й компенсированной минуте Хави Эрнандес сравнял счет - 1:1.

«Райо Вальекано» идет на 15-м месте, противник - третий с конца.