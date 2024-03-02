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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Райо Вальекано» упустил победу в матче с «Кадисом» на 13-й добавленной минуте

02 Марта 2024 • 20:20 Комментировать
Райо Вальекано
1:1
Кадис
окончен

Давно не побеждавшие в Ла Лиге «Райо Вальекано» и «Кадис» играли в матче 27-го тура. Встреча получилась острожной с небольшим количеством моментов вероятно по причине проливного дождя, который мешал играть. Что касается опасных моментов, то их попросту не было за исключением удара на 89-й минуте. После грубой ошибки Херемиаса Ледесмы Флорьян Лежён легко расстрелял ворота и едва не принес три очка хозяевам - 1:0. На 13-й компенсированной минуте Хави Эрнандес сравнял счет - 1:1.

«Райо Вальекано» идет на 15-м месте, противник - третий с конца.

Протокол игры  
Райо Вальекано1:1Кадис
(1:0) Лежён Флорьян89'  
  90'Эрнандес Хави V (1:1)
Димитриевски СтолеБалью ИванЭрнандес АриданеЛежён ФлорьянЭспино АльфонсоВалентин Оскар 82' (Фалькао Радамель ( 82') Креспо Мигель  43' 56' (Лопес Унаи ( 56') Паласон Иси 90' (Перес Кике ( 90') Трехо Оскар 56' (Де Фрутос Хорхе ( 56') Гарсия Альваро РивераРауль де Томас 82' (Сисс Пате ( 82')
Запасные: Посо ХосеМумин АбдулБебе ТьягуКарденас ДаниКамелло СерхиоНтекья РандиРатиу Андрей
Ледесма ХеремиасКарселен ИсаакЧуст ВикторМере ХорхеЭрнандес Хави VСобрино Рубен 86' (Алехо Иван ( 86'  90') Алькарас РубенКуаме Роминигуе 87' (Эскаланте Гонсало ( 87') Наварро Роберто 90' (Мачис Дарвин ( 90') Хуанми Мигель 82' (Рамос Кристофер ( 82') Макси Гомес 82' (Гвардиола Серхи ( 82')
Запасные: Пирес ЛукасОкампо БрайанСамассеку ДиадиХиль ДавидМбайе МамадуАлекс ФернандесОусоу Айхам
02 марта. Стадион "Кампо де Вальекас".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Кадис Райо Вальекано

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