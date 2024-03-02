«Райо Вальекано» упустил победу в матче с «Кадисом» на 13-й добавленной минуте

Давно не побеждавшие в Ла Лиге «Райо Вальекано» и «Кадис» играли в матче 27-го тура. Встреча получилась острожной с небольшим количеством моментов вероятно по причине проливного дождя, который мешал играть. Что касается опасных моментов, то их попросту не было за исключением удара на 89-й минуте. После грубой ошибки Херемиаса Ледесмы Флорьян Лежён легко расстрелял ворота и едва не принес три очка хозяевам - 1:0. На 13-й компенсированной минуте Хави Эрнандес сравнял счет - 1:1.
«Райо Вальекано» идет на 15-м месте, противник - третий с конца.
Протокол игры
|(1:0) Лежён Флорьян89'
|90'Эрнандес Хави V (1:1)
Димитриевски Столе•Балью Иван•Эрнандес Аридане•Лежён Флорьян•Эспино Альфонсо•Валентин Оскар82' (Фалькао Радамель (82') •Креспо Мигель 43'56' (Лопес Унаи (56') •Паласон Иси90' (Перес Кике (90') •Трехо Оскар56' (Де Фрутос Хорхе (56') •Гарсия Альваро Ривера•Рауль де Томас82' (Сисс Пате (82')
Ледесма Херемиас•Карселен Исаак•Чуст Виктор•Мере Хорхе•Эрнандес Хави V•Собрино Рубен86' (Алехо Иван (86') • 90'Алькарас Рубен•Куаме Роминигуе87' (Эскаланте Гонсало (87') •Наварро Роберто90' (Мачис Дарвин (90') •Хуанми Мигель82' (Рамос Кристофер (82') •Макси Гомес82' (Гвардиола Серхи (82')
02 марта. Стадион "Кампо де Вальекас".
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