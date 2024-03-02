​Захарян провёл ещё один матч без результативных действий

В субботу «Реал Сосьедад» огорчил своих болельщиков поражением от «Севильи» со счётом 2:3. Арсен Захарян вышел на поле с первых минут, но был заменён по ходу второго тайма. Результативными действиями россиянин не отличился.

Всего за «Реал Сосьедад» после летнего трансфера из «Динамо» Арсен Захарян провёл 30 матчей. В них молодой российский футболист записал на свой счёт один результативный пас на партнёра.

На текущий момент «Реал Сосьедад» располагается на седьмой строчке в турнирной таблице чемпионата Испании. Ближайший матч команда проведёт 4 марта – против «ПСЖ» в Лиге чемпионов.