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Чемпионат Испании. Ла Лига

Быстрый дубль Эн-Несири помог «Севилье» переиграть «Реал Сосьедад»

02 Марта 2024 • 18:02 Комментировать
Севилья
3:2
Реал Сосьедад

В 27-м туре чемпионата Испании «Севилья» принимала «Реал Сосьедад» и создала побольше моментов, хотя не так часто контролировала мяч. Исаак Ромеро Берналь уже на первых минутах мог открыть счет, но голкипер выручил. На 11-й минуте он снова обострял, вратарь парировал, но Юссеф Эн-Несири был первым на добивании. Еще две минуты, и эта же парочка создала второй гол, на сей раз Эн-Несири отличился без отскока. На 45-й минуте Серхио Рамос сыграл рукой в своей штрафной - пенальти. Андре Силва с точки отыграл один мяч, кипер прыгнул в другую сторону. Арсен Захарян покинул поле на 61-й минуте, а соперник сразу забил в третий раз. После навеса Оливера Торреса Рамос головой здорово пробил - 3:1. Перед финальным свистком Браим Мендес шикарно пробил издали, но этого мало - 3:2.

Эта победа вывела «Севилью» на 14-е место в таблице, соперник остается седьмым.

Протокол игры  
Севилья3:2Реал Сосьедад
(1:0) Эн-Несири Юссеф11'  
(2:0) Эн-Несири Юссеф13'  
  45'Андре Силва (2:1)
(3:1) Рамос Серхио66'  
  90'Браис Мендес (3:2)
Нюланд ЭрьянБаде Луак 86' (Велиз Алехо ( 86') Рамос СерхиоСалас КикеНавас Хесус 46' (Хуанлу Санчес ( 46') Педроса АдриаМежбри Ханнибал 53' (Сусо Хесус ( 53') Сумаре БубакариТоррес Оливер 90' (Буэно Ману ( 90') Берналь Исаак Ромеро 86' (Ньянзу Танги ( 86'  87') Эн-Несири Юссеф
Запасные: Дмитрович МаркоИдумбо Музамбо СтанисАрболь МатиасБенавидес ДариоСинтес ХавьерДасилва Луло
Ремиро АлехандроАрамбуру ДжонСубельдия Игор  90'Пачеко Хон  67'Тирни Киран 84' (Галан Хави ( 84') Субименди Мартин 74' (Урко Гонсалес ( 74') Захарян Арсен 61' (Браис Мендес ( 61') Оласагасти Хон 84' (Магунаселая Хон ( 84') Туррьентес БеньятУмар СадикАндре Силва 74' (Бекер Шеральдо ( 74')
Запасные: Кубо ТакефусаТраоре АмариОярсабаль МикельМарреро УнаиМарин ПаблоМерино МикельЛе Норман Робен
02 марта. Стадион "Рамон Санчес Писхуан" (Севилья).

 

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