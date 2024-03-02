Быстрый дубль Эн-Несири помог «Севилье» переиграть «Реал Сосьедад»

В 27-м туре чемпионата Испании «Севилья» принимала «Реал Сосьедад» и создала побольше моментов, хотя не так часто контролировала мяч. Исаак Ромеро Берналь уже на первых минутах мог открыть счет, но голкипер выручил. На 11-й минуте он снова обострял, вратарь парировал, но Юссеф Эн-Несири был первым на добивании. Еще две минуты, и эта же парочка создала второй гол, на сей раз Эн-Несири отличился без отскока. На 45-й минуте Серхио Рамос сыграл рукой в своей штрафной - пенальти. Андре Силва с точки отыграл один мяч, кипер прыгнул в другую сторону. Арсен Захарян покинул поле на 61-й минуте, а соперник сразу забил в третий раз. После навеса Оливера Торреса Рамос головой здорово пробил - 3:1. Перед финальным свистком Браим Мендес шикарно пробил издали, но этого мало - 3:2.

Эта победа вывела «Севилью» на 14-е место в таблице, соперник остается седьмым.