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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» хочет избавиться от двух игроков слухи

02 Марта 2024 • 17:48 Комментировать
Атлетик Б
...
Барселона
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03.03 23:00

В летнее трансферное окно «Барселона» хочет продать защитника команды Жюля Кунде и нападающего Рафинью Диаса. Об этом рассказал журналист Ллуис Мигельсанц.

Источник сообщает, что за счет продажи двух именитых футболистов «Барселона» сможет улучшить свое положение в финансовом плане, ведь за Кунде и Рафинью будут предложены большие деньги.

По итогам 26 сыгранных туров «Барселона» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании, сумев набрать 57 очков. Отставание от лидирующего «Реала» составляет восемь баллов.

3 марта «Барселона» встретится на выезде с «Атлетиком». Начало игры 27-го тура Ла Лиги запланировано на 23:00 по мск.

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