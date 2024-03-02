​В «ПСЖ» полагают, что Мбаппе уже подписал контракт с «Реалом»

Судя по всему, летом Килиан Мбаппе станет футболистом «Реала». Звёздный нападающий перейдёт в мадридский клуб свободным агентом, ведь его действующий контракт в Париже истекает.

Как сообщает журналист Foot Metcato Санти Ауна, некоторые представители «ПСЖ» полагают, что Мбаппе уже заключил с «Реалом» контракт. У футболиста есть такое право согласно правилам ФИФА.

В пятницу «ПСЖ» сыграл вничью с «Монако» (0:0), причём Мбаппе был заменён уже в перерыве. Следующий матч команда Луиса Энрике проведёт во вторник, 4 марта, - против «Реал Сосьедада» в Лиге чемпионов.

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