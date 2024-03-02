Хави: «Роке только вернулся после травмы, ему нужно время на адаптацию»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес высказался о состоянии нападающего Витора Роке, который присоединился к команде в январе. К сегодняшнему дню 19-летний бразилец успел провести 7 матчей в чемпионате Испании, где отметился двумя забитыми голами и красной карточкой.

«Роке только вернулся после травмы, ему нужно время на адаптацию и для того, чтобы набрать скорость и привыкнуть к нашей системе. На позиции нападающего у нас есть Роберт Левандовски, поэтому Витор привыкает к игре на фланге. Роке может многое нам дать, и уже показал, на что способен», – сказал Хави на пресс-конференции.