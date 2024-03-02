«Барселона» ищет замену Хави – молодой специалист в январе объявил о решении покинуть клуб по завершению сезона.

Как сообщает TodoFichajes, в шорт-листе «Барселоны» оказался Мартин Демикелис. В каталонском клубе рассматривают возможность назначения 43-летнего аргентинца, ныне возглавляющего «Ривер Плейт».

Назначение Демикелиса тренером «Барселоны» может удивить – аргентинец является весьма неожиданным кандидатом.

Стоит сказать, что слухи активно связывают «Барселону» с различными специалистами, в том числе с Роберто де Дзерби («Брайтон») и Хансом-Дитером Фликом (без клуба).

​«Барселона» не хочет платить за де Дзерби по двум причинам