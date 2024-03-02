Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

​Появился неожиданный кандидат на пост главного тренера «Барселоны» слухи

02 Марта 2024 • 15:58 Комментировать

«Барселона» ищет замену Хави – молодой специалист в январе объявил о решении покинуть клуб по завершению сезона.

Как сообщает TodoFichajes, в шорт-листе «Барселоны» оказался Мартин Демикелис. В каталонском клубе рассматривают возможность назначения 43-летнего аргентинца, ныне возглавляющего «Ривер Плейт».

Назначение Демикелиса тренером «Барселоны» может удивить – аргентинец является весьма неожиданным кандидатом.

Стоит сказать, что слухи активно связывают «Барселону» с различными специалистами, в том числе с Роберто де Дзерби («Брайтон») и Хансом-Дитером Фликом (без клуба).

​«Барселона» не хочет платить за де Дзерби по двум причинам

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Мартин Демикелис Ривер Плейт ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Зидан готов тренировать только три команды – известны их названия ​Зидан ведёт переговоры с суперклубом из АПЛ ​Появился неожиданный кандидат на замену Клоппу в «Ливерпуле» «Ливерпуль» - самый титулованный клуб Англии: команда Клоппа обогнала «Манчестер Юнайтед» Чемпионом Англии станет одна из трёх команд – оцениваем шансы Бекхэм рассказал, куда отправится Месси после завершения карьеры Хаби Алонсо получил предложение от суперклуба АПЛ «Барселона» решила, кого хочет назначить главным тренером Хаби Алонсо готов возглавить «Баварию», но есть проблема Ибрагимович: «Получил предложение, от которого не отказываются»
«Реал» лишь в концовке забил единственный гол в ворота «Севильи» «Реал» - «Севилья»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 «Барселона» забила 4 гола в ворота «Хетафе» «Реал» лишился 27 голов из-за VAR «Спартак» примет «Факел» в «Лужниках» Первый шаг Клоппа к квадруплу: «Ливерпуль» в овертайме сломил «Челси» и выиграл Кубок английской лиги Стали известны последние новости по задержанию Промеса в ОАЭ Инсайдер Романо назвал два суперклуба для Хаби Алонсо ​Семин: «Семак работает лучше Адвоката и Спаллетти» Роналду, угомонись, хватит позориться, имей совесть
Спортивные новости
Гол Овечкина помог «Вашингтону» дома справиться с «Филадельфией» Медведев не сумел пробиться в финал турнира в Дубае «Авангард» дома уверенно обыграл «Ладу» в первом матче плей-офф КХЛ Чесноков отреагировал на дисквалификацию Рублёва Рублёва дисквалифицировали с турнира в Дубае по ходу матча с Бубликом за оскорбление судьи Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
67 мин
Севилья Севилья
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
2
1
2.38 3.10 3.05
Видео
02.03.24 в 18:15
Райо Вальекано Райо Вальекано
Кадис Кадис
1.72 3.40 5.20
Видео
02.03.24 в 20:30
Хетафе Хетафе
Лас-Пальмас Лас-Пальмас
1.77 3.40 4.80
Видео
02.03.24 в 23:00
Валенсия Валенсия
Реал Мадрид Реал Мадрид
5.20 3.95 1.59
Видео
03.03.24 в 16:00
Вильярреал Вильярреал
Гранада Гранада
1.68 4.10 4.40
Видео
03.03.24 в 18:15
Атлетико М Атлетико М
Бетис Бетис
1.53 4.30 5.40
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 02 Марта
16:41 · Испания. Ла Лига
Хави рассказал о состоянии Фелиша
16:04 · Испания. Ла Лига
Хави: «Роке только вернулся после травмы, ему нужно время на адаптацию»
15:44 · Испания. Ла Лига
Хави поздравил Иньесту с 1000 матчем в карьере
15:34 · Испания. Ла Лига
Симеоне прокомментировал безголевую серию Мораты
15:26 · Испания. Ла Лига
Хави: «Решение уйти в конце сезона? Ничего не изменилось»
15:21 · Испания. Ла Лига
Хави: «Если мы обыграем «Атлетик» Бильбао, то сделаем большой шаг вперёд»
14:50 · Испания. Ла Лига
​«Барселона» не хочет платить за де Дзерби по двум причинам
14:41 · Испания. Ла Лига
Флик станет приоритетным кандидатом для «Барселоны» только в одном случае
13:44 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» могут купить испанского полузащитника за 60 млн евро
13:36 · Испания. Ла Лига
Левандовски может принять важное решение по «Барселоне»
13:02 · Испания. Ла Лига
«Барселона» связалась с тренером сборной Португалии
11:21 · Англия. Премьер-лига
Клуб АПЛ хочет переманить Лунина из «Реала»
10:58 · Испания. Ла Лига
Кристенсен ответил, хочет ли уйти из «Барселоны»
10:48 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» отказалась от Холанна и выбрала другого нападающего 2
09:57 · Германия. Бундеслига
Анчелотти ответил на вопрос о трансфере Дэвиса в «Реал»
Все новости
Рекомендуем