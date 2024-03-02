Хави поздравил Иньесту с 1000 матчем в карьере

Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес поздравил своего бывшего партнёра по команде Андреса Иньесту с 1000 матчем в футбольной карьере. Напомним, в настоящий момент 39-летний полузащитник выступает в Объединённых Арабских Эмиратах и защищает цвета футбольного клуба «Эмирейтс».

«Иньеста – лучший талант, которого я когда-либо встречал в испанском футболе. К тому же он является моим другом. Хочу поздравить Андреса с 1000 матчем в карьере. Я считаю его одним из лучших футболистов в истории», – сказал Хави на пресс-конференции.

Напомним, Хави вместе с Иньестой в качестве футболистов «Барселоны» в своё время четырежды побеждали в Лиге чемпионов.