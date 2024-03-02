Симеоне прокомментировал безголевую серию Мораты

Главный тренер мадридского «Атлетико» высказался о безголевой серии нападающего Альваро Мораты, который не может забить уже 8 матчей подряд во всех турнирах.

«Ситуация Мораты? Такое случается со всеми нападающими. Когда они проводят позитивный этап в плане голов, их долгое отсутствие потом влияет на их состояние. Для нападающих всегда важно забивать. Думаю, Альваро завтра обязательно забьёт», – сказал Симеона на пресс-конференции.

В нынешнем розыгрыше испанской Ла Лиги Мората отметился 13 забитыми голами, что делает его одним из лучших бомбардиров турнира. Завтра «Атлетико» Мадрид встретится в чемпионате с «Бетисом».