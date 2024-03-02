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Чемпионат Испании. Ла Лига

Симеоне прокомментировал безголевую серию Мораты

02 Марта 2024 • 15:34 Комментировать
Атлетик Б
...
Барселона
1 2.80 X 3.55 2 2.45
03.03 23:00

Главный тренер мадридского «Атлетико» высказался о безголевой серии нападающего Альваро Мораты, который не может забить уже 8 матчей подряд во всех турнирах.

«Ситуация Мораты? Такое случается со всеми нападающими. Когда они проводят позитивный этап в плане голов, их долгое отсутствие потом влияет на их состояние. Для нападающих всегда важно забивать. Думаю, Альваро завтра обязательно забьёт», – сказал Симеона на пресс-конференции.

В нынешнем розыгрыше испанской Ла Лиги Мората отметился 13 забитыми голами, что делает его одним из лучших бомбардиров турнира. Завтра «Атлетико» Мадрид встретится в чемпионате с «Бетисом».

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Альваро Мората Диего Симеоне ещё теги

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