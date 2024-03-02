Хави: «Решение уйти в конце сезона? Ничего не изменилось»

Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес оценил свои шансы остаться в команде на следующий сезон. Напомним, в конце января испанский специалист официально объявил о том, что оставит свои полномочия летом.

«Решение уйти в конце сезона? Ничего не изменилось. Обсуждать пока нечего. Всё происходит шаг за шагом», – сказал Хави на пресс-конференции.

«Барселона» сейчас продолжает поиски нового главного тренера. В шорт-листе «сине-гранатовых» числятся такие специалисты, как Ханс-Дитер Флик, Роберто де Дзерби, Томас Тухель, Роберто Мартинес и многие другие. Окончательное решение пока не принято.