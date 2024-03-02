Хави: «Если мы обыграем «Атлетик» Бильбао, то сделаем большой шаг вперёд»

Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес поделился ожиданиями от матча с «Атлетиком» Бильбао в чемпионате Испании. Игра состоится завтра на «Сан-Мамесе».

«Атлетик» Бильбао недавно выбил нас из Кубка Испании. Этот соперник является для нас одним из сложнейших в чемпионате. Они уверены в себе. Если мы обыграем «Атлетик», то сделаем большой шаг вперёд», – сказал Хави на пресс-конференции.

На днях «Атлетик» Бильбао одолел мадридский «Атлетико» в полуфинале Кубка Испании и заработал путёвку в решающий матч, в котором сыграет против «Мальорки». В чемпионате команда Эрнесто Вальверде располагается на пятом месте.