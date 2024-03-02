​«Барселона» не хочет платить за де Дзерби по двум причинам

«Барселона» подбирает нового тренера, и Роберто де Дзерби является желаемым кандидатом для каталонцев. Проблема в том, что в контракте итальянца с «Брайтоном» прописаны отступные в 15 миллионов евро. При этом английский клуб в вопросе выплаты компенсации идти на уступки не намерен.

Как сообщает испанский Sport, «Барселона» платить за де Дзерби не намерена по двум причинам. Первая понятна – финансовое положение клуба остаётся неблагоприятным. Вторая же причина заключается в лишнем давлении, которое, по мнению клуба, будет оказываться на тренера при выплате за него 15 миллионов евро.

Источник отмечает, что в вопросе выбора нового тренера «сине-гранатовых» важной будет мартовская пауза на матчи сборных. Спортивный директор «Барселоны» Деку может использовать этот период для переговоров с кандидатами.