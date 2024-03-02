Флик станет приоритетным кандидатом для «Барселоны» только в одном случае

Бывший тренер сборной Германии и мюнхенской «Баварии» Ханс-Дитер Флик только в одном случае станет приоритетным кандидатом на пост наставника «Барселоны». По информации от издания Sport, Флик числится вторым в шорт-листе «сине-гранатовых» на вакансию, которая станет вакантной ближайшим летом после ухода Хави Эрнандеса.

Сообщается, что, если «Барселону» не удастся заполучить свою главную цель, все усилия будут брошены на назначение Флика, который в настоящий момент числится свободным агентом. Ранее одним из приоритетных кандидатов на пост тренера «Барселоны» также называли Роберто де Дзерби, который ныне возглавляет «Брайтон».