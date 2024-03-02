Левандовски может принять важное решение по «Барселоне»

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски подумывает над уходом из каталонского топ-клуба. Об этом сообщается на страницах портала Todofichajes.

Согласно сведениям источника, 35-летний бомбардир может отправиться доигрывать в МЛС или Саудовскую Аравию, где сможет рассчитывать на хорошую зарплату. Агент поляка уже начал заниматься поиском нового клуба для своего клиента.

Роберт стал игроком «Барселоны» летом 2022 года. Его контракт с «сине-гранатовыми» рассчитан до конца июня 2026-го. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего в 20 миллионов евро.