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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» связалась с тренером сборной Португалии

02 Марта 2024 • 13:02 Комментировать
Атлетик Б
...
Барселона
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03.03 23:00

Каталонская «Барселона» рассматривает вариант с назначением на пост главного тренера Роберто Мартинеса, который ныне возглавляет сборную Португалии. По информации от Football Transfers, «сине-гранатовые» уже связались с испанским специалистом для обсуждения потенциального сотрудничества.

Напомним, Мартинес ранее тренировал сборную Бельгии, а также английский «Эвертон» и «Уиган». Роберто является одним из кандидатов для «Барселоны», но пока неизвестно, насколько высоко располагается испанец в шорт-листе «сине-гранатовых».

«Барселона» сейчас располагается на третьем месте в чемпионате Испании и отстаёт от лидирующего «Реала» на 8 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Роберто Мартинес

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