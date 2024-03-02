«Барселона» связалась с тренером сборной Португалии

Каталонская «Барселона» рассматривает вариант с назначением на пост главного тренера Роберто Мартинеса, который ныне возглавляет сборную Португалии. По информации от Football Transfers, «сине-гранатовые» уже связались с испанским специалистом для обсуждения потенциального сотрудничества.

Напомним, Мартинес ранее тренировал сборную Бельгии, а также английский «Эвертон» и «Уиган». Роберто является одним из кандидатов для «Барселоны», но пока неизвестно, насколько высоко располагается испанец в шорт-листе «сине-гранатовых».

«Барселона» сейчас располагается на третьем месте в чемпионате Испании и отстаёт от лидирующего «Реала» на 8 очков.