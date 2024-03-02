Кристенсен ответил, хочет ли уйти из «Барселоны»

Защитник каталонской «Барселоны» Андреас Кристенсен отреагировал на информацию о возможном уходе из клуба.

«Я вообще никуда не собираюсь. Я очень счастлив здесь и не думаю ни о чем, кроме как остаться здесь после лета», - передает слова датского футболиста TV2 Sport.

Напомним, что 27-летний защитник перешел в «Барселону» летом 2022 года. Срок действующего трудового соглашения между сторонами истекает в конце июня 2026 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Кристенсен провел 20 поединков. На счету датского футболиста две результативные передачи и три желтые карточки.