Левандовски собрал идеального футболиста, не назвав Роналду и Месси

Центральный форвард Роберт Левандовски, выступающий за каталонскую «Барселону», собрал идеального футболиста. Об этом рапортуют журналисты Sport.es.

Поляк выбрал левую ногу нидерландца Арьена Роббена, однако не смог определиться с правой ногой. Роберт отметил футбольный интеллект Томаса Мюллера, менталитет Йозуа Киммиха, стойкость Артуро Видаля и элегантность Хаби Алонсо. Также он подчеркнул высокую стартовую скорость Пьера-Эмерика Обамеянга и Камиля Гросицки.

В текущем сезоне Левандовски принял участие в 35 поединках. На счету 35-летнего голеадора 18 забитых мячей и шесть результативных передач.