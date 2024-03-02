В «Барселоне» рассказали, от чего зависит приглашение нового тренера

Спортивный директор каталонской «Барселоны» Деку высказался о поиске замены главному тренеру команды Хави Эрнандесу.

«Для назначения нового тренера, нужно понимать, какие финансовые условия мы можем предложить. Нужно принимать во внимание игроков и контракты. Назначение наставника зависит от многих вещей. Но мы постараемся прийти к верному решению», - передает слова функционера Sport.es.

Ранее стало известно, что Хави покинет пост главного тренера «сине-гранатовых» по завершении текущего сезона.

В настоящий момент «Барселона» занимает третье место в турнирной таблице Ла Лиги.