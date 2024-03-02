Анчелотти поставил крест на игроке «Реала»

Голкипер Кепа Аррисабалага недоволен своим положением в мадридском «Реале». Испанца не устраивает то, что он получает мало игровой практики. Тренерский штаб команды делает ставку на украинца Андрея Лунина, а не на Кепу.

По данным Don Diario, наставник «сливочных» Карло Анчелотти недоволен, что эта информация попала в прессу. Итальянский специалист разозлился на подопечного, подозревая его в утечке. После этого Карло окончательно поставил крест на Аррисабалаге. Наставник не оставит игрока в клубе по окончании срока аренды.

В текущем сезоне Ла Лиги вратарь сыграл 12 матчей и пропустил девять мячей.