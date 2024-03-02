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Чемпионат Испании. Ла Лига

Бюджет родного города Науэля Молины получил за его счёт 33 миллиона песо

02 Марта 2024 • 03:41 Комментировать

В 2022 году Науэль Молина сменил «Удинезе» на мадридский «Атлетико», и сейчас преимущества такого решения игрока почувствовали все без исключения... жители его родного города Эмбальсе в аргентинской провинции Кордова. Дело в том, что родной клуб Молины, «Клуб Наутико Фитц Симон», получил бонус от трансфера игрока - примерно 33 миллиона аргентинских песо.

И руководство клуба приняло благородное решение перечислить эти деньги в бюджет города для инфраструктурных проектов, которые будут полезны всем жителям Эмбальсе.

Так что теперь Науэль - не просто успешный футболист и чемпион мира, но еще и в какой-то степени меценат!


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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Науэль Молина
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